У Москві був затриманий молодий чоловік. Його звинувачують у малюванні загадкових міток в ніч з 8 на 9 травня у центрі столиці країни-терориста. Про це повідомляють пропагандистські російські медіа, передає 24 Канал.

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Затриманим виявився 25-річний Костянтин Кочанов. Спочатку правоохоронці не хотіли відкривати кримінальну справу, але потім передумали. Жителю Москви інкримінують хуліганство з мотивів політичної ненависті.



Затриманий росіянин Кочанов / Фото з соцмереж

Яка версія російських правоохоронців

Кочанова підозрюють у створенні щонайменше 3 позначок. За версією слідства, він намалював червоні хрести вночі перед 9 травня. Один з них з'явився на Нижній Красносільській вулиці, а ще дві були помічені на Великому Козловському провулку. Місцеві слідчі побачили в цих мітках "реальну загрозу підриву безпеки держави"

Червоний хрест посеред дороги / Фото з соцмереж

Схожі мітки українці бачили у перші дні повномасштабного вторгнення Росії / Фото з соцмереж

До слова, фотографії з мітками швидко поширилися соцмережами. Вони супроводжувалися поясненнями, що ці хрести призначені для дронів. Ворожі ЗМІ спочатку називали кадри фейковими. А потім російські медіа заявили, що це нібито були геодезичні позначки.

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