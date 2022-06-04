Методически уничтожают врага: боевая работа 59-й ОМБР имени Якова Гандзюка

Украинские защитники и защитницы продолжают защищать нашу землю. Они наносят российскому захватчику значительные потери.

ВСУ уничтожают российского врага

Вооруженные Силы Украины показывают россиянам свое мужество, и еще раз пытаются донести до них, что на украинской земле они не просьбы гости. Так, ВСУ постоянно ликвидируют личный состав русской армии и их военную технику. Один из таких моментов показал на видео Генеральный штаб ВСУ.

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На этот раз ювелирную работу по уничтожению врага показала 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.

Украинская артиллерия продолжает методически уничтожать врага. Боевая работа 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка,

– говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как украинские артиллеристы точно попали в военную технику кафиров. После прицельных ударов российская техника превратилась в кучу металлолома, а захватчики сгорают дотла.

Смотрите момент уничтожения кафиров: видео

Потери врага по состоянию на 101 день войны

Украинские воины не прекращают наносить колоссальные потери российским оккупантам. Те терпят такие потери, что скоро в бой с нашими защитниками вступать будет некому и ни с чем. По состоянию на 4 июня украинские воины ликвидировали около 31 050 захватчиков . Только за минувшие сутки удалось ликвидировать 100 кафиров. Потери врага выглядят так:

личного состава – 31 050 человек;

танков – 1 376 единиц,

боевых бронированных машин – 3 379 единиц,

артиллерийских систем – 680 единиц,

реактивных систем залпового огня – 207 единиц,

средств противовоздушной обороны – 95 единиц,

самолетов – 210 единиц,

вертолетов – 175 единиц,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 540 единиц,

крылатых ракет – 122 единицы,

кораблей /катеров – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 337 единиц,

специальной техники – 52 единицы.

При этом в Генеральном штабе ВСУ подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются по разным направлениям, поэтому оценить ситуацию потерь врага точно – невозможно.

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