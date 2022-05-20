Метро в Харькове возобновит перевозку: назвали дату

Харьковский метрополитен возобновит перевозку пассажиров уже в ближайшее время. В частности, это произойдет 24 мая.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов во время общения с людьми на одной из станций метро. По его словам, с этим процессом больше нельзя тянуть.

Скоро в Харькове запустят метро, сначала коммунальный транспорт будет бесплатным

Местные власти совместно с руководством метрополитена, военнослужащими и правоохранительными органами сделают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Моя задача – обеспечить город транспортом и перезапустить экономику. Людям нужно ездить на работу. Это налоги, пенсии, зарплаты и, наконец, строительство новых микрорайонов,

– отметил мэр Харькова.

Что будет с людьми, жившими в метро

Как отметил Терехов, всех людей, которые из-за обстрелов российских оккупантов жили на станциях метро и потеряли свои дома, обеспечат жильем и горячим питанием. Это не будет зависеть от места регистрации.

В течение нескольких дней всех людей расселят в общежития и продолжат оказывать необходимую помощь. Мэр подчеркнул, что никогда не делил и не будет делить местных жителей и жителей области.

Мы снабдим вас нормальными условиями проживания, горячим питанием, медикаментами. У вас будет горячая вода, возможность самостоятельно приготовить еду,

– рассказал Терехов.

Следует заметить, что в общежитиях будут работать детские комнаты. Это необходимо, чтобы у всех была возможность ходить на работу, в то время как за детьми будут присматривать учителя и воспитатели детских садов.

Ситуация в Харьковской области: последние новости

Российские военные ударили по центру Лозовой в Харьковской области. Из-за этого по меньшей мере 7 человек получили травмы. Среди пострадавших также ребенок.

По данным Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении оккупанты сосредоточили основные усилия на удержании занятых позиций. Они блокируют контрнаступление украинских военных, стараясь не пустить их вглубь временно захваченных территорий.

На Харьковском направлении подразделения ВСУ после начала контрнаступления освободили от российских захватчиков уже 23 населенных пункта.

К теме – россияне уничтожили дворец культуры в Харьковской области ракетным ударом: смотрите видео