Метро в Харькове возобновит перевозку: назвали дату
Источник:фейсбук Харьковского горсовета
Харьковский метрополитен возобновит перевозку пассажиров уже в ближайшее время. В частности, это произойдет 24 мая.
Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов во время общения с людьми на одной из станций метро. По его словам, с этим процессом больше нельзя тянуть.
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Местные власти совместно с руководством метрополитена, военнослужащими и правоохранительными органами сделают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.
Моя задача – обеспечить город транспортом и перезапустить экономику. Людям нужно ездить на работу. Это налоги, пенсии, зарплаты и, наконец, строительство новых микрорайонов,
– отметил мэр Харькова.
Что будет с людьми, жившими в метро
Как отметил Терехов, всех людей, которые из-за обстрелов российских оккупантов жили на станциях метро и потеряли свои дома, обеспечат жильем и горячим питанием. Это не будет зависеть от места регистрации.
В течение нескольких дней всех людей расселят в общежития и продолжат оказывать необходимую помощь. Мэр подчеркнул, что никогда не делил и не будет делить местных жителей и жителей области.
Мы снабдим вас нормальными условиями проживания, горячим питанием, медикаментами. У вас будет горячая вода, возможность самостоятельно приготовить еду,
– рассказал Терехов.
Следует заметить, что в общежитиях будут работать детские комнаты. Это необходимо, чтобы у всех была возможность ходить на работу, в то время как за детьми будут присматривать учителя и воспитатели детских садов.Справка. В Харьков уже вернулись около 600 тысяч человек, ранее выехавших из города из-за обстрелов россиян.
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