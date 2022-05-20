Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов під час спілкування з людьми на одній зі станцій метро. За його словами, з цим процесом більше не можна тягнути.

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Місцева влада спільно з керівництвом метрополітену, військовослужбовцями та правоохоронними органами зробить усе необхідне, аби гарантувати безпеку пасажирів.

Моє завдання – забезпечити місто транспортом та перезапустити економіку. Людям потрібно їздити на роботу. Це податки, пенсії, зарплати й, зрештою, будівництво нових мікрорайонів,

– зазначив мер Харкова.

Що буде з людьми, які жили у метро

Як зазначив Терехов, усіх людей, які через обстріли російських окупантів жили на станціях метро та втратили свої будинки, забезпечать житлом та гарячим харчуванням. Це не залежатиме від місця їхньої реєстрації.

Протягом кількох днів усіх людей розселять у гуртожитки та продовжать надавати необхідну допомогу. Міський голова наголосив, що ніколи не ділив й не ділитиме місцевих мешканців та жителів області.

Ми забезпечимо вас нормальними умовами проживання, гарячим харчуванням, медикаментами. У вас буде гаряча вода, можливість самостійно приготувати їжу,

– розповів Терехов.

Варто зауважити, що у гуртожитках працюватимуть дитячі кімнати. Це необхідно, аби у всіх була можливість ходити на роботу, у той час, коли за дітьми наглядатимуть вчителі та вихователі дитячих садків.

Довідка. У Харків вже повернулись приблизно 600 тисяч людей, які раніше виїхали з міста через обстріли росіян.

Ситуація на Харківщині: останні новини

Російські військові вдарили по центру Лозової, що у Харківській області. Через це щонайменше 7 осіб зазнали травм. Серед постраждалих також є дитина.

За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку окупанти зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій. Вони блокують контрнаступ українських військових, намагаючись не пустити їх вглиб тимчасово захоплених територій.

На Харківському напрямку підрозділи ЗСУ після початку контрнаступу звільнили від російських загарбників вже 23 населені пункти.

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