Нехватка мужчин, отключение света и движение на Троещину: как работает метро в Киеве на 3 год войны

Мобилизация – условие выживания страны в состоянии войны с врагом, который имеет значительно больше человеческого ресурса. Однако сочетание мобилизации, вынужденной миграции и отсутствия прозрачного механизма бронирования привело к кадровому кризису в Украине. Айтишники жалуются на отсутствие ясности с бронированием и неопределенность с проектами из-за оттока людей. Рестораторы отмечают уменьшение посещения – военнообязанные мужчины теперь гораздо реже выходят из дома.

Кризис наблюдается и в транспортной отрасли. В киевском метрополитене острый дефицит кадров из-за мобилизации, вынужденной миграции и специфики профессий. 7% сотрудников метро – в армии, а всего на предприятии – три сотни вакансий. В частности, 83 вакансии машинистов. Это означает, что десятки поездов не выйдут в рейсы – КП "Киевский метрополитен" пришлось увеличить интервалы между поездами.

В то же время метро для Киева – это без преувеличения важнейший транспорт и самое безопасное укрытие. И от отлаженной работы метрополитена зависит безопасность киевлян. 24 Канал выяснил, как влияет кризис кадров на работу метрополитена, бронируют ли работников подземки, и ждать ли киевлянам новые станции.

Какие причины и последствия кризиса кадров

С июня киевское метро увеличило интервалы движения поездов: 3 – 4 минуты в пиковые часы и до 6 минут в "межпик" на всех трех линиях. Прежде всего это связано с нехваткой кадров, рассказал на брифинге исполняющий обязанности начальника КП "Киевский метрополитен" Виктор Выговский.

В настоящее время имеем более 15% вакантных должностей, которые нужны для полного обеспечения работы предприятия в соответствии с установленными ранее графиками. Сейчас практически по всем рабочим специальностям – нехватка кадров. Это и электрики, и машинисты поездов, и дежурный состав, который у нас работает круглосуточно и обеспечивает работу поездов. Основные факторы, повлиявшие на эту ситуацию, – это миграция кадров в связи с военным положением и длительное время для подготовки кадрового состава к предприятию, учитывая специфику нашей работы, это и мобилизационная работа,

– отметил Выговский.

Сложность подготовки машиниста связана с адаптацией к различным типам поездов, с психологической готовностью к такой работе, говорит руководитель метрополитена. Отдельный вопрос – подготовка диспетчеров, специалистов высокого уровня, которые должны работать круглосуточно и в совершенстве знать предприятие.

"Это не один год обучения", – отметил Выговский.



Виктор Выговский / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

В то же время в метрополитене отмечают, что безопасность движения поездов и перевозки пассажиров обеспечена на всех линиях метрополитена, поезда курсируют в соответствии с установленными и утвержденными графиками. Обслуживание подвижного состава осуществляется в соответствии с установленными на предприятии регламентами.

Киевское метро начало работу в 1960 году с пяти станций на участке от "Днепра" до Вокзальной. Сейчас в столичном метрополитене 52 станции, а тремя линиями курсируют поезда с 800 вагонами. Последняя открытая станция – "Теремки" в 2013 году.В 2021 году должны были открыться для пассажиров станции "Мостицкая" и "Проспект Правды" в сторону Виноградаря на зеленой линии, однако строительство остановилось.

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В настоящее время 41% персонала метро – это женщины, 59% – мужчины. Но сейчас в метрополитене не разделяют профессии на мужские и женские.

У нас в ноябре прошлого года объявили набор на курсы машинистов, приглашали мужчин и женщин. Сейчас по набору учится только одна женщина, это киевлянка, которая закончила колледж и решила работать в метро. В ближайшее время мы объявим дополнительный набор на курс машинистов для того, чтобы можно было резервировать специалистов и обеспечивать работу метро,

– делится Выговский.

Метрополитен для поиска новых специалистов работает как с сайтами с вакансиями, так и с агентствами. Еще один способ привлечения новых людей – объявления на эскалаторах.

Бронируют ли в метрополитене

Работники метро забронированы, но только те, кто имеет на это основания, рассказал Выговский. Это те, кто:

имеет необходимые военно-учетные документы;

специальность, которая подпадает под бронирование;

не имеет военно-учетной специальности, запрещенной для бронирования.

К тому же по закону забронировать можно не более 50% военнообязанных работников.

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Как работает бронирование в Украине Процедура бронирования дает возможность зарезервировать от мобилизации работников, критически важных для функционирования государства и экономики. Новый закон о мобилизации позволяет забронировать лиц, которые работают на предприятиях и в учреждениях, где установлены мобилизационные задачи или производятся товары и услуги, необходимые для Вооруженных Сил и других военных формирований.



Забронировать разрешено не более 50% военнообязанных от общего их количества по состоянию на дату подачи списка. Это ограничение может быть превышено в случае обоснованной необходимости. Также забронировать могут работников органов государственной власти и других государственных учреждений: Нацполиции, НАБУ, ГБР, прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы, судей и лиц на штатных должностях патронатных служб, чья юрисдикция распространяется на всю территорию Украины.



Критерии "экономического бронирования", которое бы позволило бронировать сотрудников с определенным уровнем зарплаты и уплаченных налогов независимо от отрасли, до сих пор не определены.

Как ситуация с электричеством влияет на работу метро

В мае 2024 года из-за вражеских обстрелов в Киеве возобновились стабилизационные обесточивания. Это не критично коснулось метро – как в 2022 – 2023 годах, на движение это не повлияло.

Метрополитен является одной из самых сложных инженерных систем, в частности схема электроснабжения предприятия построена таким образом, что предусматривает резервирование электропитания потребителей, в том числе подвижного состава в случае обесточивания части подстанций. В то же время в случае полного отсутствия поставок электроэнергии подземные станции метрополитена будут работать как укрытие с обеспечением функционирования всех необходимых систем жизнедеятельности за счет питания от автономных источников,

– отметил в комментарии 24 Каналу заместитель начальника метрополитена Дмитрий Пинчук.

Будут ли в метро новые вагоны

В 2023 году столица Польши Варшава решила безвозмездно передать Киеву 60 вагонов метро, выведенных из эксплуатации. Это советско-российские вагоны, которые используются и в киевской подземке.



Отгрузка вагона из Варшавы / Фото КГГА

Специалисты метрополитена уже адаптировали два поезда к условиям эксплуатации столичным метрополитеном, которые сейчас курсируют по Печерско-Сырецкой линии метро. Также сейчас проходит адаптация еще пяти варшавских вагонов, рассказали в метрополитене 24 Каналу. Кроме того, вагоны из Польши используются как технические доноры для имеющихся вагонов.

По поездам нового типа – сквозных – в метрополитене проводят подготовку тендерной документации на закупку таких пятивагонных составов в рамках кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.

Что со строительством метро на Троещину, Виноградарь и ремонтом имеющихся тоннелей

На киевском левобережье продолжается строительство съездов с Подольского моста в сторону Радужного массива и Троещины. Там же и строятся тоннели четвертой, Подольско-Выгуровской линии метро.

Проектирование и строительство Подольско-Вигуровской линии осуществляется в соответствии с распоряжением Киевской городской государственной администрации от 20.07.2004 №1312 "О строительстве Подольско-Вигуровской линии Киевского метрополитена от Кольцевой дороги на жилой массив Вигуровщина-Троещина с электродепо" (с изменениями).Согласно упомянутому распоряжению строительство линии осуществляется поэтапно, по соответствующим объектам строительства.

Для начала строительства четвертой линии метро, нужно скорректировать проект, утвержденный в 2012 году, говорит заместитель руководителя метрополитена. Это участок от станции "Глубочицкая" рядом со станцией "Лукьяновская" зеленой линии до станции "Радужная" с ответвлением в сторону жилого массива Вигуровщина-Троещина (вариант мелкого заложения на Подоле). Также должны уточнить очереди строительства и пусковых комплексов.

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Согласно распоряжению начальника Киевской городской военной администрации от декабря 2023 года, ассигнования в 2024 году на строительство четвертой линии метро не предусмотрены. Но метрополитен обещает выполнить проектные работы, если средства выделят.



Жилой массив Виноградарь, где откроют станцию "Проспект Правды" / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Что касается строительства участка от станции "Сырец" до Виноградаря вместе с депо – оно приостановлено, говорят в метрополитене. По программе экономического и социального развития Киева на 2024 – 2026 годы, предусмотрено финансирование на 2024 год в размере 328 208 000 гривен.

Сейчас в PROZORRO объявлена закупка на строительство электродепо и двух станций – "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Строительные работы на объекте будут возобновлены после завершения электронного аукциона и заключения договора на выполнение строительных работ с подрядной организацией,

– утверждает Дмитрий Пинчук.

Также продолжаются работы на тоннеле между станциями "Лыбедская" и "Демиевская":

демонтаж железобетонных тюбингов;

устройство монолитных железобетонных конструкций торцевых стен;

герметизация статических трещин и стыков оправы тоннеля в местах болтовых соединений;

армирование кессонов железобетонных тюбингов туннельной оправы, торкретирование железобетонных тюбингов туннельной оправы.

Работы продолжаются в круглосуточном режиме. Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы движение поездов на указанном участке было восстановлено в начале осени этого года, говорят в метрополитене.