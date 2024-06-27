Машинист сказал, что он сам бросился, – очевидцы о падении мужчины под поезд метро в Киеве

Утром 27 июня на станции метро "Университет" в Киеве пассажир попал под поезд. Мужчине зажало ноги.

Обстоятельства уже выясняет полиция. Очевидцы, которые ехали этим поездом, рассказали "Киев24" об утреннем инциденте, передает 24 Канал.

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В Киеве мужчина попал под поезд метро

Елена и Даша, которые ехали поездом, рассказали, что он остановился, и пассажиры услышали крик.

Ничего не видно было. Мужчина под поездом был... Мужской голос. Громко кричал, не видно, кто там и что... Машинист стоял и сказал, что он сам бросился под поезд,

– отметили очевидцы.

Добавили, что пассажирам сказали освободить поезд. Люди начали выходить. Приехала скорая.

Что уже известно