В столичном метро произошла чрезвычайная ситуация. Поезда временно не останавливаются на одной из станций синей ветки.

29 июля на станции метро "Лыбидская" обнаружили подозрительный предмет, передает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Почему станция "Лыбидская" не работает?

По соображениям безопасности, станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров. Поезда следуют без остановки мимо станции "Лыбидская".

На место вызвали взрывотехническую группу. О возобновлении работы станции сообщат дополнительно.

Напомним, что в результате сильного ливня, который прошел в Киеве 28 июля, затопило станцию "Лукьяновская".

Ранее эта станция пострадала в результате массированной атаки беспилотников. Повреждение получил вход, также произошло сильное задымление. "Лукьяновскую" временно закрывали на вход и выход.

16 июля из-за пожара вблизи красная ветка метро в Киеве работала с изменениями. Поезда курсировали от станции "Академгородок" до станции "Дарница". Станции на левом берегу, "Лесная" и "Черниговская", были временно закрыты на вход.