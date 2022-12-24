В Киеве под колеса поезда попал человек: движение метро на красной ветке сменили

24 декабря 2022, 17:38
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КГГА

В субботу, 24 декабря, в столице человек попал под колеса метро. Поезда красной ветки метро будут курсировать по другому маршруту.

Инцидент произошел на станции "Лесная". Там пассажир попал под колеса поезда.

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Как будут курсировать поезда

Движение поездов по красной линии метро сейчас происходит от станции "Академгородок" до станции "Дарница".

На месте происшествия работают медики и правоохранители. В КГГА отмечают, что специалисты проводят необходимую работу, чтобы вытащить человека из-под поезда.

Об изменениях и возобновлении движения поездов сообщат дополнительно.

В Киеве открыли станции, закрытые с начала войны

  • 20 декабря в столице открыли две станции метрополитена, которые были закрыты с начала полномасштабного вторжения России – "Майдан Незалежности" и "Крещатик".
  • Однако станция "Хрещатик" пока будет работать на один вестибюль в направлении улицы Крещатик. Вестибюли с выходами на улицы Институтской и Городецкого остаются закрытыми.
  • Будут работать станции в таком графике: "Крещатик" с 5:40 до 21:35; "Майдан Незалежности" с 5:38 до 21:38. В настоящее время остаются закрытыми две станции красной линии – "Днепр" и "Гидропарк".

Автор: Анна Романюк