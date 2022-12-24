В Киеве под колеса поезда попал человек: движение метро на красной ветке сменили
24 декабря 2022, 17:38Читати новину українською
Источник:КГГА
В субботу, 24 декабря, в столице человек попал под колеса метро. Поезда красной ветки метро будут курсировать по другому маршруту.
Инцидент произошел на станции "Лесная". Там пассажир попал под колеса поезда.
Интересно В Киеве из-за скачков напряжения произошел масштабный сбой в работе метро: какая ситуация сейчас
Как будут курсировать поезда
Движение поездов по красной линии метро сейчас происходит от станции "Академгородок" до станции "Дарница".
На месте происшествия работают медики и правоохранители. В КГГА отмечают, что специалисты проводят необходимую работу, чтобы вытащить человека из-под поезда.
Об изменениях и возобновлении движения поездов сообщат дополнительно.
В Киеве открыли станции, закрытые с начала войны
- 20 декабря в столице открыли две станции метрополитена, которые были закрыты с начала полномасштабного вторжения России – "Майдан Незалежности" и "Крещатик".
- Однако станция "Хрещатик" пока будет работать на один вестибюль в направлении улицы Крещатик. Вестибюли с выходами на улицы Институтской и Городецкого остаются закрытыми.
- Будут работать станции в таком графике: "Крещатик" с 5:40 до 21:35; "Майдан Незалежности" с 5:38 до 21:38. В настоящее время остаются закрытыми две станции красной линии – "Днепр" и "Гидропарк".