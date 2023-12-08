Подтопление метро в Киеве: прокуратура начала досудебное расследование

Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование в связи с подтоплением тоннелей столичного метрополитена.

В Киеве на Оболонско-Теремковской линии метро подтопило тоннели. Поэтому прокуратура начала расследование.

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Правоохранители начали расследование

8 декабря столичные власти срочно остановили движение поездов на отрезке между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" Оболонско-Теремковской линии метро.

По предварительным данным, тоннель разгерметизировался, а в его стенах появились трещины, через которые начала просачиваться вода.

Из-за затопления тоннелей столичного метро при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).

Правоохранители должны установить причину подтопления и предоставить соответствующую правовую оценку людям и организациям, причастным к сооружению этих тоннелей.

В ходе досудебного расследования следователями и прокурорами будут исследованы обстоятельства, повлекшие указанные последствия. Также в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые строили перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" в пойме реки Лыбидь,

– сообщили в прокуратуре.

Предварительные причины аварии