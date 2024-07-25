Подтопление столичной подземки: начальника метро Выговского отправили на домашний арест

Исполняющему обязанности начальника, главного инженера КП "Киевский метрополитен" Виктору Выговскому суд избрал меру пресечения. Чиновника поместили на круглосуточный домашний арест.

Срок действия меры пресечения для Выговского, которого подозревают в служебной халатности относительно подтоплений на синей ветке метрополитена в Киеве, продлится до 23 сентября этого года.

К теме Кличко рассказал, когда запустят движение поездов по обновленной "синей" ветке метро

Что сказали в прокуратуре о мере пресечения для Выговского

В Киевской городской прокуратуре рассказали, что по ходатайству прокуроров Подольской окружной прокуратуры в рамках производства по подтоплению тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста главному инженеру КП "Киевский метрополитен", подозреваемому в служебной халатности, что привело к тяжелым последствиям.

Также постановлением суда подозреваемому запрещено общение со свидетелями и другим подозреваемым в уголовном производстве. Кроме того, он должен сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу,

– отметили правоохранители.

Прокуроры отметили, что другому подозреваемому – начальнику службы пути, туннельных сооружений и зданий КП "Киевский метрополитен" меру пресечения Подольский районный суд Киева будет избирать 25 июля в 14:30.

Что добавили в полиции Киева относительно этого дела

У полиции Киева напомнили, что в декабре 2023 года между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" произошло подтопление тоннелей и проседание грунта над ним. Авария вызвала временное ограничение движения поездов на нескольких станциях синей ветки метро и полное закрытие отдельных станций.

"Следствием было установлено, что разрушение элементов сооружения тоннеля метрополитена продолжалось в течение около 14 лет, а указанные должностные лица, осознавая возможность наступления тяжких последствий от эксплуатации тоннеля – скрывали факты критического состояния", – отметили полицейские.

В результате подтопления на синей ветке метро, КП "Киевпастранс" было вынуждено запустить временные маршруты наземного транспорта. Это нанесло территориальной общине столицы ущерб, на сумму более 138,5 миллиона гривен. "Киевский метрополитен" понес убытки на сумму почти 26 миллионов гривен.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается. Согласно санкции статьи о служебной халатности, должностным лицам грозит до пяти лет лишения свободы.