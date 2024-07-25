Строк дії запобіжного заходу для Вигівського, якого підозрюють у службовій недбалості щодо підтоплень на синій гілці метрополітену у Києві, триватиме до 23 вересня цього року.

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Що сказали у прокуратурі про запобіжний захід для Вигівського

У Київській міській прокуратурі розповіли, що за клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури у межах провадження щодо підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська" суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту головному інженеру КП "Київський метрополітен", підозрюваному у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

Також ухвалою суду підозрюваному заборонено спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у кримінальному провадженні. Крім того, він має здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон,

– зазначили правоохоронці.

Прокурори наголосили, що іншому підозрюваному – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП "Київський метрополітен" запобіжний захід Подільський районний суд Києва обиратиме 25 липня о 14:30.

Що додали у поліції Києва стосовно цієї справи

У поліції Києва нагадали, що у грудні 2023 року між станціями метро "Деміївська" та !Либідська" сталося підтоплення тунелів та просідання ґрунту над ним. Аварія спричинила тимчасове обмеження руху потягів на декількох станціях синьої гілки метро та повне закриття окремих станцій.

"Слідством було встановлено, що руйнування елементів споруди тунелю метрополітену тривало протягом близько 14 років, а вказані службові особи, усвідомлюючи можливість настання тяжких наслідків від експлуатації тунелю – приховували факти критичного стану", – наголосили поліцейські.

Як наслідок підтоплення на синій гілці метро, КП "Київпастранс" було вимушено запустити тимчасові маршрути наземного транспорту. Це завдало територіальній громаді столиці збитків, на суму понад 138,5 мільйона гривень. "Київський метрополітен" зазнав збитків на суму майже 26 мільйонів гривень.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Згідно з санкцією статті про службове недбальство, посадовцям загрожує до п'яти років позбавлення волі.