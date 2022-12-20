В Киеве из-за скачков напряжения возникли проблемы в работе метро

Из-за резких перепадов напряжения в Киеве проблемы в работе метрополитена. Сейчас энергетики пытаются исправить ситуацию.

Из-за резких перепадов напряжения движение поездов по красной линии метрополитена осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

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Где не курсирует метро

Движение по наземному участку метро приостановлено. Так что станции "Лесная", "Черниговская" "Дарница" и "Левобережная" временно закрыли на вход. В то же время, движение синей и зеленой линиями метрополитена уже возобновили.

Энергетики пытаются все починить. Местные власти сообщат сразу, как только все станции заработают.

Энергетики работают над решением вопроса. О возобновлении работы всех станций будет сообщение дополнительно,

– сказал мэр Виталий Кличко.

На станциях уже возникли безумные очереди. Оплата проезда банковскими картами не производится. А на некоторых станциях, в частности Сырец, работает только один терминал для продажи билетов.

Такая же история с другим электрическим транспортом

Киевляне сообщают, что есть перебои и в работе городских и пригородных электричек – поезда опаздывают на неопределенный срок.

Сегодня должны были открыть станции, закрытые с начала российского вторжения