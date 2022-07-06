Между Мелитополем и Токмаком "устал" очередной мост, – глава ОВА

Александр Старух сообщил, что между Мелитополем и Токмаком "устал" очередной мост. На этот раз между Новобогдановкой и Троицким.

Новость глава Запорожской ОВА Старух сообщил в 18:37. Никаких деталей на данный момент нет.

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Между Мелитополем и Токмаком "устал" очередной мост. Новобогдановка – Троицкое,

– лаконично сообщил Старух.

Возле Мелитополя взорвали железнодорожный мост

В июле 2022 года вблизи Мелитополя взорвали железнодорожный мост. Это большой удар для российских оккупантов, ведь именно этим путем они перевозили оружие и боеприпасы.

Подрыв моста подтвердил Иван Федоров – мэр Мелитополя. Он рассказал, что местные партизаны подготовили для российских захватчиков несколько сюрпризов. По словам Федорова, для оккупантов начался настоящий ад. Теперь оккупанты остались без одного из основных каналов поставок на Бердянское и Донецкое направления.

Также в начале июля у российских оккупантов произошла истерика из-за того, что с рельсов сошел их бронепоезд. Это произошло между Мелитополем и населенным пунктом Фруктово.

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