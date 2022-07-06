Новину голова Запорізької ОВА Старух повідомив о 18:37. Жодних деталей наразі немає.

Зауважте На Харківщині детонують снаряди на складах боєприпасів окупантів

Між Мелітополем та Токмаком "втомився" черговий міст. Новобогданівка – Троїцьке,

– лаконічно повідомив Старух.

Біля Мелітополя підірвали залізничний міст

У липні 2022 року поблизу Мелітополя підірвали залізничний міст. Це – великий удар для російських окупантів, адже саме цим шляхом вони перевозили зброю та боєприпаси.

Підрив моста підтвердив Іван Федоров – мер Мелітополя. Він розповів, що місцеві партизани підготували для російських загарбників декілька "сюрпризів". За словами Федорова, для окупантів почалося справжнє пекло. Тепер окупанти залишилися без одного з основних каналів постачання на Бердянський та Донецький напрямки.

Також на початку липня у російських окупантів сталася істерика через те, що з рейок зійшов їхній бронепотяг. Це сталося між Мелітополем та населеним пунктом Фруктове.

Зауважте! У тимчасово окупованому Донецьку 5 липня детонував величезний склад боєприпасів росіян. Місцеві жителі чули вибухи та бачили, як у небо підіймається густий дим.

Зауважте – на Харківщині палає логістична база російських окупантів: дивіться відео