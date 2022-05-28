Между убитыми мамой и ребенком заложили мину, она сработала, – Андрусив о бесчинствах оккупантов

Из-за действий российских захватчиков сейчас заминировано около половины территории Украины. В то же время изверги часто оставляли мины в неожиданных местах, в частности под телами убитых украинцев.

Об этом сообщил 24 канала советник главы МВД Виктор Андрусов. Он подчеркнул, что многие россияне маскируют оставленные ими мины, поэтому украинцам нужно быть очень осторожными.

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Русские маскируют мины

Как отметил Андрусов, кафиры оставляют мины в самых неожиданных местах. Однажды случилась даже заминированная стиральная машина.

Есть один очень дикий случай. В Черниговской области россияне убили мать и ребенка, связали их, а между ними заложили мину. Кстати, она сработала,

– рассказал советник.

Он отметил, что такая страшная трагедия в очередной раз подтверждает циничность и жестокость россиян. И даже то, что называть их "орками" – это очень мягко.

Разминирование территорий затянется

По словам Андрусива, если говорить не только о территориях, где россияне зарыли мины, но и те, которые они обстреливали (т.е. там могут быть бомбы, которые не взорвались), то сейчас нужно разминировать почти половину страны. По оценке ГСЧС, таких территорий – около 300 тысяч квадратных километров.

Для понимания масштаба этой проблемы озвучу еще несколько цифр. С начала полномасштабного вторжения ГСЧС разминировало 120 тысяч взрывоопасных предметов и 2 тысячи не сработавших авиабомб

– заметил Андрусов.

Он подчеркнул, что заминированные территории Украины – одно из наиболее длительных последствий этой войны, на которое уходят не годы, а десятилетия. Как объяснил Андрусов, мы до сих пор находим снаряды со времен Второй мировой, в то же время интенсивность того, что сейчас выстреливают россияне – значительно больше, чем выстреливали немцы, поскольку последние не могли позволить себе таких масштабов.

Работы еще много

Андрусив отметил, что сейчас внимание саперов приковано к населенным пунктам, то есть тем селам и городам, которые были под оккупацией или обстрелами. Однако разминировать нужно и многое другое. К примеру, те же леса Киевской и Черниговской области – это чрезвычайно большая территория.

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Кроме того, сейчас у нас работает всего 600 пиротехников по всей стране. Впрочем, мы обращаемся в другие страны, чтобы они помогли с разминированием Украины и присылали своих специалистов.

"Однако нам нужно готовиться, что эта проблема затянется на годы", – подытожил Андрусов.

Полный стрим с Виктором Андрусивым на 24 канале: смотрите видео



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