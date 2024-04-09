Международная мирная конференция по Украине: Китай "за" ее проведение, но с участием России

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин поддерживает созыв международной конференции по Украине. Впрочем, там хотят, чтобы участие также приняла и Россия.

Министр добавил, что Китай надеется на скорейшее прекращение огня и завершение войны. Об этом он заявил после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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Китай поддерживает созыв международной конференции

Китай выразил поддержку проведению международной мирной конференции по ситуации в Украине. Однако Пекин настаивает на том, чтобы участие в этом мероприятии приняла и Россия.

Также Ван И заявил, что Китай все еще придерживаться мирного плана, по войне России против Украины, который был предложен ранее.

Министр отметил, что Китай надеется на скорое прекращение огня и завершение войны.

Китай поддерживает своевременный созыв международной конференции, на которую согласились бы как Россия, так и Украина, с участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов,

– отметил Ван И.

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