Международные эксперты обнародовали списки кандидатов в ВСП и ВККС: кого предлагают
Источник:Посольство США в Украине
В совет по этике при Высшем совете правосудия и отборочную комиссию при Высшей квалификационной комиссии судей войдут международные эксперты. Иностранные представительства уже подали исполняющему обязанности главы ВСП 2 списка кандидатов.
Свою позицию они изложили в совместном заявлении 10 сентября. Ее подписали представители Европейского Союза, посольств США, Германии, Канады, Великобритании, а также Офиса Совета Европы в Украине, Программы развития ООН, Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, Европейского Банка Реконструкции и Развития.
К теме Зеленский подписал закон о возобновлении работы ВККС: почему это важно
"Все эксперты имеют отличную квалификацию и опыт работы как старшие судьи, прокуроры или ведущие эксперты по вопросам судебной этики, отбору кандидатов на должности и противодействию коррупции", – заверили международные партнеры.
Представили международных экспертов
По словам иностранных партнеров, они поддерживают ключевые реформы в Украине, направленные на укрепление верховенства права. Предполагается, что изменения позволят привлекать инвестиции и продвигать вопрос евроатлантической интеграции Украины.
Привлеченные кандидаты будут помогать украинским специалистам проверять и отбирать членов ВККС и ВСП. Таким образом надеются "восстановить доверие общественности к судебным институтам, противостоять влиянию групп интересов и победить судебный корпоратизм".
Высшая квалификационная комиссия судей – единственная организация, уполномоченная подбирать новых судей для заполнения вакансий в судах Украины. Высший совет правосудия – высший руководящий орган в системе судоустройства Украины, что представляет кандидатуры судей для президентских назначений,
– подчеркнули международные партнеры.
От Украины ожидают список "таких же сильных номинаций" со стороны Совета судей. Все кандидаты должны соответствовать четкому перечню требований.
В состав Совета по этике предлагают таких международных экспертов:
- Роберт Корди – судья Верховного суда штата Массачусетс в отставке;
- Сэр Энтони Хупер – судья апелляционного суда в отставке;
- Лавли Перлинг – экс-генпрокурор Эстонской Республики;
- Уолтер Сельтер – экс-генпрокурор земли Северный Рейн-Вестфалия, Германия;
- Розмари Баркетт – судья в отставке Апелляционного суда США 11 округа;
- Алеш Залар – экс-судья и глава окружного суда города Любляны, Словения.
В список кандидатов в Конкурсную комиссию вошли:
- Сэр Дэвид Кэлверт-Смит – экс-судья Высшего суда и директор Государственной прокуратуры Англии и Уэльса;
- Виктория Хенли – экс-директор Комиссии по вопросам эффективности работы судей штата Калифорния;
- Тилман Хоппе – экс-судья федеральной земли Саксония-Анхальт, Германия;
- Роберт Брукхейсен – бывший специальный прокурор в прокуратуре Нидерландов;
- Клаудия Эскобар – экс-судья апелляционного суда Гватемалы;
- Стивен Маркмен – глава Верховного суда штата Мичиган в отставке;
- Лаура Штефан – основательница и исполнительная директор экспертного форума "Аналитический центр верховенства права и борьбы с коррупцией" в Румынии;
- Тед Зажечны – судья федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван (Канада) в отставке.
Судебная реформа в Украине: последние новости
- Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил, что осенью 2021 года Украина получит обновленные ВСП и ВККС. Это позволит решить вопрос с Окружным административным судом Киева.
- В Центре противодействия коррупции предположили, что украинская сторона может попытаться сорвать реформу. Говорится о том, что она просто не делегирует своих представителей.
- В начале сентября Высший совет правосудия уволил еще 5 судей. Среди них есть 2 судей Верховного Суда – Василий Огурецкий и Светлана Вус.