Международный арбитраж поддержал позицию Украины в деле захвата моряков в 2018 году, – Кулеба

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина завоевала важное положительное решение Международного Арбитража. Речь идет о захвате наших судов и моряков в 2018 году.

Соответствующую информацию сообщил вечером глава МИД Дмитрий Кулеба. Об этом он написал 27 июня.

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Кулеба заявил о решении Международного Арбитража

Завоевали важное положительное решение Международного Арбитража по захвату наших судов и моряков в 2018 году,

– заявил Кулеба.

Дмитрий Кулеба объяснил, что:

Арбитраж отверг основные замечания России;

и поддержал позицию Украины.

Министр пояснил, что Украина и дальше борется за справедливое решение по существу.

"Россия будет наказана за все свои преступления, современные и прошлые", – сказал Дмитрий Кулеба.

Стоит вспомнить, что:

25 ноября 2018 года у берегов временно оккупированного Крыма пограничники России обстреляли наши корабли 30-миллиметровыми артиллерийскими снарядами из АК-630;

впоследствии враги захватили три украинских военных корабля – говорится о судах украинских Военно-морских сил "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу";

вместе с кораблями задержали 24 наших моряка;

наших военнослужащих обвинили в незаконном пересечении границы России, украинская сторона объясняла, что действия Москвы – это нарушение иммунитета военных кораблей.

Удержание и освобождение захваченных в Керченском проливе кораблей

Россия захватила украинские корабли и наших моряков якобы за вход во временно закрытую акваторию территориального моря России. Корабли двигались к Керченскому проливу.

После захвата наших моряков отправили в московское СИЗО.

Впоследствии Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные суда. Однако Кремль, как всегда, не выполнил это обязательство.

В августе 2019 года 24 военнопленных Россией украинских моряков вернулись в Украину. Только в ноябре 2019 года Кремль наконец-то вернул Украине захваченные военные корабли. Речь идет о "Бердянске", "Никополе" и буксире "Яны Капу". Передача прошла в Черном море.

В ноябре 2019 года в Гааге начались слушания Морского трибунала по захвату Россией трех украинских военных судов и 24 членов их экипажей.

Стоит вспомнить, что ранее украинский МИД предполагал, что Международный трибунал по морскому праву вынесет решение по делу в конце 2022 – начале 2023 года.

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