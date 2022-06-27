Международный арбитраж поддержал позицию Украины в деле захвата моряков в 2018 году, – Кулеба
27 июня 2022 , 23:40Читати новину українською
Источник:Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба заявил, что Украина завоевала важное положительное решение Международного Арбитража. Речь идет о захвате наших судов и моряков в 2018 году.
Соответствующую информацию сообщил вечером глава МИД Дмитрий Кулеба. Об этом он написал 27 июня.
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Кулеба заявил о решении Международного Арбитража
Завоевали важное положительное решение Международного Арбитража по захвату наших судов и моряков в 2018 году,
– заявил Кулеба.
Дмитрий Кулеба объяснил, что:
- Арбитраж отверг основные замечания России;
- и поддержал позицию Украины.
Министр пояснил, что Украина и дальше борется за справедливое решение по существу.
"Россия будет наказана за все свои преступления, современные и прошлые", – сказал Дмитрий Кулеба.
Стоит вспомнить, что:
- 25 ноября 2018 года у берегов временно оккупированного Крыма пограничники России обстреляли наши корабли 30-миллиметровыми артиллерийскими снарядами из АК-630;
- впоследствии враги захватили три украинских военных корабля – говорится о судах украинских Военно-морских сил "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу";
- вместе с кораблями задержали 24 наших моряка;
- наших военнослужащих обвинили в незаконном пересечении границы России, украинская сторона объясняла, что действия Москвы – это нарушение иммунитета военных кораблей.
Удержание и освобождение захваченных в Керченском проливе кораблей
- Россия захватила украинские корабли и наших моряков якобы за вход во временно закрытую акваторию территориального моря России. Корабли двигались к Керченскому проливу.
- После захвата наших моряков отправили в московское СИЗО.
- Впоследствии Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные суда. Однако Кремль, как всегда, не выполнил это обязательство.
- В августе 2019 года 24 военнопленных Россией украинских моряков вернулись в Украину. Только в ноябре 2019 года Кремль наконец-то вернул Украине захваченные военные корабли. Речь идет о "Бердянске", "Никополе" и буксире "Яны Капу". Передача прошла в Черном море.
- В ноябре 2019 года в Гааге начались слушания Морского трибунала по захвату Россией трех украинских военных судов и 24 членов их экипажей.
- Стоит вспомнить, что ранее украинский МИД предполагал, что Международный трибунал по морскому праву вынесет решение по делу в конце 2022 – начале 2023 года.
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