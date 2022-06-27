Відповідну інформацію повідомив ввечері очільник МЗС Дмитро Кулеба. Про це він написав 27 червня.

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Кулеба заявив про рішення Міжнародного Арбітражу

Вибороли важливе позитивне рішення Міжнародного Арбітражу щодо захоплення наших суден і моряків у 2018 році,

– заявив Кулеба.

Дмитро Кулеба пояснив, що:

Арбітраж відкинув основні зауваження Росії;

та підтримав позицію України.

Міністр пояснив, що Україна й надалі бореться за справедливе рішення по суті.

"Росія буде покарана за всі свої злочини, сучасні та минулі", – сказав Дмитро Кулеба.

Варто пригадати, що:

25 листопада 2018 року біля берегів тимчасово окупованого Криму прикордонники Росії обстріляли наші кораблі 30-міліметровими артилерійськими снарядами з АК-630;

згодом вороги захопили три українські військові кораблі – мовиться про судна українських Військово-морських сил "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу";

разом з кораблями затримали 24 наших моряків;

наших військовослужбовців звинуватили в незаконному перетині кордону Росії, натомість українська сторона пояснювала, що дії Москви – це порушення імунітету військових кораблів.

Утримання та звільнення захоплених у Керченській протоці кораблів

Росія захопила українські кораблі та наших моряків нібито за вхід в тимчасово закриту акваторію територіального моря Росії. Кораблі рухались до Керченської протоки.

Після захоплення наших моряків відправили у московське СІЗО.

Згодом Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна. Проте Кремль, як завжди, не виконав цього зобов'язання.

У серпні 2019 року 24 військовополонені Росією українські моряки повернулися в Україну. Тільки в листопаді 2019 року Кремль нарешті повернув Україні захоплені військові кораблі. Мовиться про "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". Передача пройшла у відкритому Чорному морі.

В тому ж таки листопаді 2019 року в Гаазі почалися слухання Морського трибуналу в справі захоплення Росією трьох українських військових суден та 24 членів їхніх екіпажів.

Варто пригадати, що раніше українське МЗС припускало, що Міжнародний трибунал з морського права винесе рішення у справі у кінці 2022 – на початку 2023 року.

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