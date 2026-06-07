Россия готовит иск в суд ООН против стран Балтии, –разведка Латвии

Латвийское Бюро защиты конституции (SAB) в своем ежегодном отчете предупредило о подготовке Россией новой кампании так называемой "юридической войны" против стран Балтии. По оценке латвийской разведки, Москва все активнее использует международные судебные механизмы как инструмент политического и дипломатического давления.

В отчете, обнародованном 4 июня, говорится о том, что страна-агрессор якобы уже подготовила иск в Международный суд ООН против Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом информирует 15min.lt.

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Как Кремль готовится вести юридическую войну?

Основанием для обращения России в суд ООН могут стать обвинения в якобы дискриминации русскоязычного населения. По данным латвийских спецслужб, документ готов к подаче и согласован на самом высоком уровне российской власти.

В SAB отмечают, что в последние годы Москва активно продвигала подобные тезисы на международных площадках, в частности в ОБСЕ и Совете Европы, а теперь может перейти к практическим юридическим действиям.

По мнению аналитиков, главная цель таких исков заключается в том, чтобы усилить международное давление на балтийские государства и создать дополнительные рычаги влияния на их внутреннюю и внешнюю политику.

В Латвии считают, что судебные процессы могут сопровождаться информационными кампаниями и дипломатическими усилиями со стороны Кремля.

Кроме Международного суда ООН, Россия также может использовать другие международные юридические институты, включая Европейский суд по правам человека и различные арбитражные механизмы. Не исключается, что истцами будут выступать российские компании, которые потеряли активы из-за санкций или других ограничений в странах Европы.

В ответ Эстония и Литва уже усилили мониторинг возможных судебных инициатив со стороны России и создали специальные межведомственные группы для подготовки правовой позиции.

Особое внимание уделяется вопросам языковой политики, гражданства и прав национальных меньшинств, которые Москва регулярно использует в своей риторике.

К слову, глава вражеского МИД Сергей Лавров высказался о якобы необходимости защищать русский язык и русскоязычных граждан. В России считают решение этого вопроса одной из приоритетных задач в урегулировании "украинского конфликта".

Латвийские эксперты отмечают, что переход от информационных кампаний к полноценным международным судебным процессам может стать новым этапом гибридного влияния России на страны Балтии и Запад в целом.

Стоит также заметить, что национальные вооруженные силы Латвии начали работы по укреплению границы с Россией. В рамках проекта военные устанавливают противотанковые заграждения типа "зубы дракона", обустраивают инженерные препятствия и роют оборонительные рвы.