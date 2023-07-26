Байден приказал предоставить суду в Гааге информацию о военных преступлениях России, – NYT

Президент США Джо Байден принял тайное решение о войне в Украине. Американский глава приказал "тихо" начать обмен доказательствами военных преступлений России с Международным уголовным судом в Гааге.

Об этом журналистам The New York Times стало известно от официальных лиц, осведомленных в этом вопросе. Так, чиновники США считают, что такой шаг Байдена свидетельствует об изменении политики страны по войне против нашего государства.

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Американские чиновники отметили, что это решение перечеркивает многомесячное сопротивление со стороны Пентагона, боявшегося создания прецедента, который может помочь начать преследование военных США.

По данным журналистов, спецслужбы США имеют доказательства о решении российских чиновников намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине, а также принудительно депортировать украинских детей с оккупированных территорий.

В издании отмечается, что американская сторона уже поделилась этими доказательствами с украинскими прокурорами, но не с Международным уголовным судом в Гааге.

Стоит отметить, что официально Белый дом не объявлял о таком решении, однако уже начал уведомлять об этом членов американского Конгресса.

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