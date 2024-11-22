Не повлияет на ход войны, – НАТО о применении Россией новой баллистической ракеты

Новая баллистическая ракета, которую запустила России 21 ноября по Днепру, не повлияет на ход войны. Также неизменной останется позиция НАТО по поддержке Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Альянса Фарах Дахлаллах, которую цитирует AFP.

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Пресс-секретарь НАТО заявила, что баллистическая ракета, которую Россия запустила по территории Украины, не повлияет на ход войны. Дахлаллах заверила, что Альянс продолжит поддержку.

Развертывание этого потенциала и не изменит ход конфликта, и не сдержит союзников по НАТО от поддержки Украины,

– отметили в Альянсе.

Кроме того, удар по Днепру Дахлаллах назвала "еще одним примером атак России на украинские города".

Стоит отметить, что почти все западные СМИ пишут, что Россия нанесла удар якобы не межконтинентальной баллистической ракетой. К примеру, ABC писало, что по Днепру выпустили обычную баллистическую ракету средней дальности.

В то же время FT пишет, что Украину атаковала именно межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 "Рубеж", а не "Орешник", как накануне заявлял Путин.