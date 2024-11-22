Майор запаса объяснил, почему Россия предупредила США об ударе "Орешником"

Россия атаковала Днепр межконтинентальной ракетой 21 ноября. Оккупанты предупредили о запуске страны, которые имеют ядерное оружие, за полчаса до пуска. Они обязаны это делать, чтобы не получить ответный удар.

Если бы россияне не предупредили по меньшей мере те государства, которые обладают ядерным оружием, о пуске межконтинентальной ракеты, то те 9 стран должны ударить в ответ, согласно боевым уставам. Это 24 Каналу отметил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

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"Никто не будет колебаться"

Алексей Гетьман отметил, что когда межконтинентальная баллистическая ракета поднимается на высоту более 100 километров, то никто не знает, куда она направляется дальше. Это может расцениваться ядерными державами как атака на собственную страну.

Поэтому об атаке на Днепр "Рубежом" или "Орешником" были уведомлены за полчаса. В частности, США. Обо всех других запусках они так же должны быть предупреждены.

Не потому, что такие международные правила и Россия пытается придерживаться их, а потому что это сразу ответный удар. Здесь без колебаний, никто не будет собираться на совещания, анализировать. Поднимаются в воздух баллистические межконтинентальные ракеты – все, это атака без предупреждения. Это расценивается как атака на страну и ответный удар наносится сразу,

– объяснил майор запаса.

Ведь все девять стран, которые являются официальными владельцами ядерного оружия, могли нанести ответный удар по России. Потому что межконтинентальные баллистические ракеты обычно используются для ядерного оружия. Только если там поставлен другой фугас, не ядерный, то их могут применять или для учений, или на полигоне, или для запугивания.

Напомним, 21 ноября Россия атаковала Днепр межконтинентальной ракетой. Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что они применили новую российскую систему средней дальности "Орешник". Но аналитики считают, что удар нанесли межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 "Рубеж".