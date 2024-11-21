СМИ показали новое видео удара межконтинентальной ракеты по Днепру: видно падение шести блоков

СМИ получили новое видео удара межконтинентальной ракеты "Рубеж" по Днепру. На кадрах видно падение шести блоков ракеты.

Ракета РС-26 "Рубєж", запущенная по Днепру, была лишь имитатором без боевого заряда. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Видео атаки по Днепру

Новое видео российского удара по Днепру публикуют журналисты Общественного. На город упали шесть блоков межконтинентальной ракеты.

Журналисты из Deffence Express уточняют, что ракета не имела боевого оснащения, блоки были лишь имитатором. Однако кинетическая энергия блоков была достаточно велика, ведь они упали из околоземного пространства.

Удар межконтинентальной ракетой по Днепру: смотрите видео

Напоминаем, утром 21 ноября Россия запустила по Днепру межконтинентальную ракету из Астраханской области. Обошлось без существенных повреждений. Эксперты предполагают, что это была новая российская ракета РС-26 "Рубеж", имеющая колоссальную скорость и ударную силу, в частности способна нести ядерные заряды.