Летающий танк, – летчик-инструктор о вертолетах Ми-24, которые может передать Северная Македония

Северная Македония готова передать Украине 12 боевых вертолетов Ми-24. Но это отличный надежный вертолет, который будет поддерживать наступательные действия ВСУ.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, этот вертолет может прикрыть наши "бронированные кулаки", а также может выполнять задачи по высадке десанта.

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"Это многофункциональная машина, которая выполнит задачу по уничтожению тяжелой техники врага на поле боя еще до наших танков", – заявил он.

Свитан рассказал, что у этих вертолетов есть определенное ракетное вооружение, которое может работать, а также хорошая пушка. Кроме того, на этом вертолете из боковой двери благодаря пулеметам можно увеличить огневое поражение.

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"Основное – это нурсы – неуправляемые реактивные снаряды, которых он может нести очень много. И С-8, и С-5, в зависимости от задач", – рассказал военный эксперт.

Лётчик-инструктор добавил, что также Ми-24 может нести любое вооружение, даже стандартов НАТО.

Нужны ли эти вертолеты НАТО

Полковник ВСУ в запасе отметил, что странам Североатлантического альянса этот вертолет не так важен и необходим, поскольку они полностью переходят на вооружение НАТО.

Поэтому Ми-24 у них простаивает. Машина действительно хорошая – такой "летающий" танк,

– подытожил Роман Свитан.

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