Все заканчивается очень быстро, – авиаэксперт предположил причину падения российского Ми-8

В Орловской области России днем 23 мая разбился вертолет Ми-8. Экипаж погиб. СМИ сообщали о том, что якобы он разбился в результате отказа двигателя и занимался сбиванием БпЛА.

Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала отметил, что эта версия является вероятной и отметил, что концепция сбивания дронов с помощью вертолетов выглядит как эффективная, однако является рискованной для авиатехники.

Смотрите также Россия ремонтирует и модернизирует самолеты Ту, а также производит новые: данные расследования

Что могло произойти с Ми-8, который разбился в России

Вертолет может разогнаться на 220 – 250 километров в час, дроны в основном летают на скорости до 200 километров (150 – 180). Лобовое сопротивление полета увеличивается пропорционально квадрату. Если начать разгоняться, то надо иметь много энергии на борту для того, чтобы далеко лететь. Поэтому дроны летают в основном на небольших скоростях.

Авиаэксперт отметил, что если российский Ми-8 действительно занимался сбиванием украинских БпЛА и они в той местности пролетали, то, по его мнению, вполне вероятно, что, расстреливая эти дроны, обломки от них повредили ему винт или могли залететь в двигатель.

Тогда все заканчивается очень быстро, вертолеты не могут выполнять функцию планера, в основном они переворачиваются и падают вниз,

– пояснил Криволап.

Напомним, что вследствие падения Ми-8 в Орловской области погибло трое членов экипажа. Среди них на борту находился пилот, который был участником агрессии против Украины с 2014 года и участвовал в эвакуации Януковича в Россию.