Не один вертолет, а могло быть и два: россияне страдают из-за потери обоих экипажей Ми-8, – СМИ

31 декабря над Черным морем впервые в мире морские дроны Magura V5 уничтожили воздушную цель - российский вертолет Ми-8. Также сообщалось, что другой такой же вертолет смог сесть на аэродроме базирования.

Однако, россияне жалуются, что якобы потеряли таки оба экипажа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Россияне скулят о худших потерях с 2022 года

В пропагандистских телеграмм-каналах распространяют информацию, что были ликвидированы пилоты обоих вертолетов. Это якобы подтвердили в крымском поселке Кача, где расположен аэродром морской авиации Черноморского флота России.

Известно, что бой в Черном море в районе мыса Тарханкут велся ночью, а потому российских пилотов, вероятнее всего, никто из воды спасать не спешил.

Между тем российским властям, похоже, невыгодно афишировать такую информацию: утверждается, что комментарии простых россиян в группах под сообщениями о сбитых вертолетах подчищают с невероятной скоростью.

Но сами пропагандисты ноют, что таких потерь у России не было с 2022 года.

"Конец 2024 года был омрачен потерей наших лучших экипажей... Столько лучших ребят за раз мы не теряли с 2022 года", – пишут они.