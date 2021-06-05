Лукашенко использовал методы сталинских репрессий, – МИД Чехии об "интервью" Протасевича

В Министерстве иностранных дел Чехии отреагировали на "интервью" Романа Протасевича белорусскому телеканалу ОНТ. Дипломаты заявили, что Лукашенко против своих оппонентов использует методы сталинских репрессий.

В МИД призвали немедленно освободить журналиста и всех других политических заключенных Беларуси, численность которых растет с каждой неделей.

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МИД Чехии считает выступление белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича на белорусском государственном телевидении вынужденным и манипулируемым. Невероятно, что в XXI веке режим Лукашенко использует методы, известные из жесточайших сталинских репрессий 1930 – 1950 годов, против своих оппонентов. Мы осуждаем эти методы,

– отметили в министерстве.

Дипломаты отметили, что Чехия поддерживает решение Совета Евросоюза о запрете перелетов белорусских авиаперевозчиков через воздушное пространство ЕС.

В ведомстве добавили: "С нашей точки зрения, важно, чтобы санкции против Беларуси не касались рядовых белорусских граждан, а были направлены исключительно на Лукашенко и других ответственных лиц, которые путем жестоких репрессий помогают сохранить его авторитарный режим у власти".

Глава МИД встретится с Тихановской

Со своей стороны глава МИД Якуб Кулханек сообщил, что в среду, 9 июня, планирует провести встречу со Светланой Тихановской.

Мы обсудим ситуацию в Беларуси и, конечно же, дело Романа Протасевича, Игоря Лосика и других политзаключенных,

– подытожил он.

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