Отредактировано фото министра во время визита в Киев: какое объяснение дали в МИД Финляндии

СМИ заметили явные признаки редактирования фото министра по внешней торговле Вилле Тавио с его визита в Киев. После этого министерству иностранных дел Финляндии пришлось давать объяснения по поводу такого "инцидента".

Заметим, что визит Вилле Тавио в столицу Украины прошел недавно. После чего МИД Финляндии и посольство обнародовали соответствующие фотографии.

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Что же не так с фото Вилле Тавио во время визита в Киев

Известно, что визит министра по сотрудничеству развития и внешней торговли Вилле Тавио в Киев состоялся в середине недели, а именно 25 апреля. Рассказывая о нем, как МИД Финляндии, так и посольство страны в Киеве опубликовали на своих страницах фотографию Тавио у стен Михайловского златоверхого монастыря в Киеве, где он почтил память погибших защитников Украины.

Журналисты заметили, что фото, которое выставили в Facebook посольства и фото в X (ранее твиттер) МИД разнятся.

Так, в Facebook посольства можно видеть лысину на главе министра, тогда как на фотографии у X (ранее твиттер) МИД ее, очевидно, зарисовали.



Фото Вилле Тавио на публикации МИД в X и в сообщении Посольства Финляндии в Киеве в Facebook / Скриншот сравнение сообщений Yle

После вопросов в пресс-службе МИД подтвердили, что в их соцсети попала отредактированная фотография.

Фотограф, нанят на месте в Киеве, отредактировал фото по своему усмотрению. Мы не давали указаний редактировать фото,

– прокомментировал спикер Микко Койвумаа.

Он добавил, что не знаком с точными договоренностями с наемным фотографом, однако, такие объемы редактирования не соответствуют правилам и практикам ведомства.

Койвумаа отметил, что Министерство иностранных дел также имело и неотредактированную версию фото, но в конце концов опубликовало отредактированное фото.

"Не могу сказать, почему было принято такое решение, но мы установим это",– добавил спикер.

После этой огласки первоначальное сообщение в сети X (ранее твиттер) удалили и опубликовали новый с нередактированной фотографией, с примечанием, что ранее была использована неправильная фотография. В публикации речь не идет о том, что опубликованное ранее изображение было отредактировано.

Украина и Финляндия подписали двустороннее соглашение по безопасности: основное

В начале апреля 2024 в Украину с визитом прибыл президент Финляндии Александр Стубб. Он вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Документ удостоверяет, что Хельсинки готовы поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Кроме этого, по словам украинского гаранта, страна также: