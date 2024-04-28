Зауважимо, що візит Вілле Тавіо до столиці України відбувся нещодавно. Після чого МЗС Фінляндії та посольство оприлюднили відповідні світлини.

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Що ж не так з фото Вілле Тавіо під час візиту до Києва

Відомо, що візит міністра зі співпраці розвитку та зовнішньої торгівлі Вілле Тавіо до Києва відбувся в середині тижня, а саме 25 квітня. Розповідаючи про нього, як МЗС Фінляндії, так і посольство країни в Києві опублікували на своїх сторінках світлину Тавіо біля стін Михайлівського золотоверхого монастиря у Києві, де він вшанував пам'ять загиблих захисників України.

Журналісти помітили, що фото, яке виставили у Facebook посольства та фото у X (раніше твітер) МЗС різняться.

Так, у Facebook посольства можна бачити лисину на голові міністра, тоді як на фотографії у X (раніше твітер) МЗС її, вочевидь, замалювали.



Фото Вілле Тавіо на публікації МЗС в X та в дописі Посольства Фінляндії в Києві у Facebook / Скриншот порівняння дописів Yle

Після запитань у пресслужбі МЗС підтвердили, що у їхні соцмережі потрапила відредагована фотографія.

Фотограф, найнятий на місці у Києві, відредагував фото на власний розсуд. Ми не давали вказівок редагувати фото,

– прокоментував речник Мікко Койвумаа.

Він додав, що не знайомий з точними домовленостями з найнятим фотографом, однак такі обсяги редагування не відповідають правилам і практикам відомства.

Койвумаа зазначив, що Міністерство закордонних справ також мало і невідредаговану версію фото, але зрештою опублікувало відредаговану світлину.

"Не можу сказати, чому було ухвалено таке рішення, але ми встановимо це", – додав речник.

Після цього розголосу початковий допис у мережі X (раніше твітер) видалили та опублікували новий з нередагованою фотографією, з приміткою, що раніше було використано неправильну фотографію. У публікації не йдеться про те, що опубліковане раніше зображення було відредаговано.

Україна та Фінляндія підписали двосторонню угоду з безпеки: основне

На початку квітня 2024 року до України з візитом прибув президент Фінляндії Александр Стубб. Він разом з Президентом України Володимиром Зеленським підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Документ засвідчує, що Гельсінкі готові підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

Крім цього, за словами українського гаранта, країна також: