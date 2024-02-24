Теперь никакого "Kiev": МИД Германии изменило написание украинской столицы

Министерство иностранных дел Германии ко второй годовщине полномасштабного вторжения приняло важное решение. Структура изменила написание Киева с его русифицированной версии на правильную – украинскую.

До сих пор в Германии официальным и единственным правильным вариантом написания столицы Украины было “Kiev” – по российской транскрипции. Отныне же это изменится.

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Изменение написания

Немецкий МИД сообщил, что с 24 февраля 2024 года украинское правописание Киева теперь используется в немецком официальном обращении.

С "Kiew" на "Kyjiw": что для многих уже давно является привычной практикой, теперь меняется и в "Списке стран для официального использования",

– отметили в МИД.

Там добавили, что они сейчас постепенно меняют написание – это касается сайтов, вывески на посольстве Германии в Украине, а также изменение коснется и печатей. То есть отныне Германия на официальном уровне отказалась от русифицированного написания.

Германия и Украина