Теперь никакого "Kiev": МИД Германии изменило написание украинской столицы
Источник:МИД Германии
Министерство иностранных дел Германии ко второй годовщине полномасштабного вторжения приняло важное решение. Структура изменила написание Киева с его русифицированной версии на правильную – украинскую.
До сих пор в Германии официальным и единственным правильным вариантом написания столицы Украины было “Kiev” – по российской транскрипции. Отныне же это изменится.
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Изменение написания
Немецкий МИД сообщил, что с 24 февраля 2024 года украинское правописание Киева теперь используется в немецком официальном обращении.
С "Kiew" на "Kyjiw": что для многих уже давно является привычной практикой, теперь меняется и в "Списке стран для официального использования",
– отметили в МИД.
Там добавили, что они сейчас постепенно меняют написание – это касается сайтов, вывески на посольстве Германии в Украине, а также изменение коснется и печатей. То есть отныне Германия на официальном уровне отказалась от русифицированного написания.
Германия и Украина
- На днях Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине системы дальнего действия для нанесения "точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора". Вероятно, речь идет именно о дальнобойных ракетах Taurus. Впрочем, окончательное решение о передаче Украине вооружения – за канцлером Олафом Шольцем.
- Сам Шольц избегает прямого ответа на вопрос о возможной поставке Taurus. Немецкий канцлер назвал этот вопрос "странным", поскольку страна и так предоставляет на Украину больше всего денег в Европе. По его словам, в расходы Берлина входит все необходимое для ВСУ.
- Министр обороны страны Борис Писториус заявил, что "сыт по горло"дебатами по поводу этих дальнобойных ракет. Еще ранее немецкие чиновники высказывали опасения, что этим вооружением могут атаковать Россию, что приведет к эскалации. Украинские дипломаты убеждают, что будут применять их лишь для атак объекты на оккупированных территориях.