До цього часу у Німеччині офіційним та єдиним правильним варіантом написання столиці України було "Kiev" – за російською транскрипцією. Відтепер же це зміниться.
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Зміна написання
Німецьке МЗС повідомило, що від 24 лютого 2024 року український правопис Києва тепер використовується в німецькому офіційному обігу.
З "Kiew" на "Kyjiw": що для багатьох вже давно є звичною практикою, тепер змінюється і в "Списку країн для офіційного використання",
– зазначили у МЗС.
Там додали, що вони зараз поступово змінюють написання – це стосується сайтів, вивіски на посольстві Німеччини в Україна, а також зміна торкнеться і печаток. Тобто відтепер Німеччина на офіційному рівні відмовилася від русифікованого написання.
Німеччина та Україна
- Днями Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для завдання "точкових ударів глибоко в тилу російського агресора". Ймовірно, йдеться саме про далекобійні ракети Taurus. Втім, остаточне рішення щодо передачі Україні озброєння – за канцлером Олафом Шольцем.
- Сам Шольц уникає прямої відповіді на питання щодо можливого постачання Taurus. Німецький канцлер назвав це питання "дивним", оскільки країна і так надає на Україну найбільше грошей у Європі. За його словами, до витрат Берліну входить все необхідне для ЗСУ.
- Міністр оборони країни Борис Пісторіус заявив, що "ситий по горло" дебатами щодо цих далекобійних ракет. Ще раніше німецькі посадовці висловлювали побоювання, що цим озброєнням можуть атакувати Росію, що призведе до ескалації. Українські дипломати переконують, що застосовуватимуть їх лиш для атак об'єкти на окупованих територіях.