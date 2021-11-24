В МИД Эстонии предупредили о растущей угрозе вторжения России в Украину
Источник:DW
Эстония намерена поддерживать территориальную целостность Украины. Ведь есть страх вторжения России в наше государство.
В то же время, Украине не хватает гарантий безопасности. Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.
Читайте также Очень тревожно, – в Кремле прокомментировали ситуацию на Донбассе
Эстония обеспокоена эскалацией на Донбассе
По ее словам, очень важно, чтобы не было дополнительной эскалации, которая есть в Украине уже 8 лет. Лийметс обеспокоена тем, что Владимир Путин может планировать вторжение.
Для нас важно, чтобы не было дополнительной эскалации военного конфликта. Нам нужно продолжать поддерживать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины,
– подчеркнула Лийметс.
Предоставить государству гарантии безопасности, как отметила глава МИД, может Организация Североатлантического договора, членом которой является Эстония с 2004 года.
"Мы очень благодарны нашим союзникам за поддержку и преданность обеспечению безопасности в нашем регионе", – добавила Лийметс.Кстати говоря! Посол Эстонии в Украине Каимо Кууск считает, что Эстонии следует учиться у нашего государства.
Ситуация на Донбассе: главное
- 3а 23 ноября пророссийские боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня.
- Из-за вражеских обстрелов один украинский военный – ранен.
- По информации Conflict Intelligence Team, количество российских войск возле украинской границы может стать выше, чем весной 2021 года.
- Разведка сообщает, что Россия планирует напасть на наше государство в начале 2022 года.
- Кстати, в администрации Путина назвали ситуацию на Донбассе "очень тревожной".