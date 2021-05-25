Существует угроза от властей Беларуси: МИД и Минкульт обратились к журналистам

Глава МИД Дмитрий Кулеба и глава Минкульта Александр Ткаченко призвали журналистов и активистов не ехать в Беларусь. Они аргументируют свое заявление непредсказуемыми действиями белорусских властей.
Кулеба и Ткаченко 25 мая заявили, что осуждают нарушения властями Беларуси прав и свобод представителей медиасферы.
Читайте больше Отец задержанного Романа Протасевича даст интервью 24 каналу
Министры обратились к журналистам и активистов
Руководители министерств заявили, что Беларусь продолжает притеснения против журналистов, наступление на свободу слова и жизни журналистов вопреки требованиям демократического мира и международным обязательствам.
Также Минск пытается:
- установить тотальный информационный контроль;
- наполнять инфопространство исключительно провластной пропагандой.
Учитывая угрозу и непредсказуемость действий власти Беларуси призываем украинских журналистов, представителей правозащитных организаций, общественных активистов воздержаться от поездок в эту страну,
– заявили в обращении.
Кстати, они также призвали освободить Романа Протасевича и других политических заключенных, прекратить репрессии против независимых СМИ и восстановить уважение к правам и свободам человека.
Последние резонансные события в Беларуси: коротко
- 23 мая в Минске срочно посадили самолет сообщения Афины – Вильнюс. Произошло это из-за сообщения о заминировании. На борту самолета взрывчатки не обнаружили.
- Именно этим самолетом летел оппозиционный белорусский блогер и основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.
- Протасевича вместе с его девушкой задержали в Беларуси и поместили в СИЗО.
- 25 мая появилось видеообращение Романа Протасевича. Отец считает, что сына заставили его записать.
- Кроме того, 25 мая в Беларуси осудили 7 активистов. Им дали от 4 до 7 лет тюрьмы.