Позор для журналистики, – МИД отреагировал на сюжет France 24 о "вражеском" наступлении Украины
Источник:Олег Николенко
Журналисты, попавшие на захваченные россиянами территории Украины, будут отвечать за свою "деятельность". Сюжет телеканала France 24 с российской пропагандой – это позор.
Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он раскритиковал французский канал France 24 за сюжет с оккупированной территории Украины о подготовке российских военных.
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По словам Николенко, действия французских журналистов позорны.
Сюжет France 24 о российских военных, которые готовятся убивать украинцев – позор журналистике. Попадание на оккупированные территории без согласия Украины нарушает украинское законодательство, и причастные к таким действиям будут отвечать по закону,
– отметил он.
Что известно о противоречивом сюжете от France 24
Журналисты телеканала France 24 посетили лагерь, где проходят подготовку российские оккупационные войска. Вероятно, сюжет был снят на незаконно оккупированной территории Украины.
В сюжете нет упоминаний о том, что российские войска ведут вооруженную агрессию против Украины и что именно они являются захватчиками и нападающими.
Зато оккупанты в видео хвастались, что их оружие лучше западного, а герои рассказывают, что "с достоинством защищают историю" своей страны. И мол, не боятся контрнаступления украинских войск.