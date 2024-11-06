В МИД отреагировали на заявление вице-премьера Польши о якобы "втягивании в войну"

Накануне вице-премьер Кшиштоф Гавковский заявил, что Владимир Зеленский якобы "пытается втянуть Польшу в войну" из-за сбития российских ракет и дронов над Украиной. В МИД уже отреагировали.

Так, в Министерстве иностранных дел подчеркнули, такие утверждения вице-премьер-министра – министра цифровизации Польши являются безосновательными и неприемлемыми, сообщает 24 Канал.

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Реакция МИД на заявление Польши о якобы "втягивании в войну"

В МИД подчеркнули, что сбивание российских ракет и дронов, которые летят в направлении Польши, над территорией Украины, а не над территорией Польши, отвечает интересам безопасности самой Польши и ее граждан.

Также напомнили, что Россия ведет войну не только против Украины, но и в целом против европейской архитектуры безопасности, важной частью которой является Польша. Поэтому преодоление российской агрессии против Украины является жизненным интересом Польши.

Принимая во внимание многочисленные провокации, кибератаки и нарушения суверенного воздушного пространства Польши и других европейских государств российскими ракетами и дронами, говорить о якобы стремлении Украины втянуть Польшу или другие страны в войну видится, как минимум, неприемлемым. Факты свидетельствуют об обратном: сопротивление Украины предотвращает расширение войны и потенциальные военные угрозы для Польши,

– подчеркнули в Министерстве.

В МИД убеждены, что в условиях продолжающейся российской агрессии важно сохранять и укреплять солидарность между Украиной и Польшей. Именно на это направлена политика украинского правительства.

"Рассчитываем, что польское правительство разделяет такую цель. Рассчитываем на продолжение активного взаимодействия для приближения победы над общим исконным врагом и восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира", – подчеркнули в МИД.