Так, у Міністерстві закордонних справ наголосили, такі твердження віцепрем'єр-міністра – міністра цифровізації Польщі є безпідставними й неприйнятними, повідомляє 24 Канал.

До теми У Польщі розкритикували Зеленського через нібито втягування у війну

Реакція МЗС на заяву Польщі про нібито "втягування у війну"

У МЗС наголосили, що збиття російських ракет і дронів, які летять в напрямі Польщі, над територією України, а не над територією Польщі, відповідає інтересам безпеки самої Польщі та її громадян.

Також нагадали, що Росія веде війну не лише проти України, але й загалом проти європейської архітектури безпеки, важливою частиною якої є Польща. Тож подолання російської агресії проти України є життєвим інтересом Польщі.

Беручи до уваги численні провокації, кібератаки та порушення суверенного повітряного простору Польщі та інших європейських держав російськими ракетами та дронами, говорити про нібито прагнення України втягнути Польщу чи інші країни у війну вбачається, як мінімум, неприйнятним. Факти свідчать про зворотне: опір України запобігає розширенню війни та потенційним військовим загрозам для Польщі,

– підкреслили в Міністерстві.

У МЗС переконані, що в умовах російської агресії, що триває, важливо зберігати та зміцнювати солідарність між Україною та Польщею. Саме на це спрямована політика українського уряду.

"Розраховуємо, що польський уряд поділяє таку мету. Розраховуємо на продовження активної взаємодії для наближення перемоги над спільним споконвічним ворогом та відновлення всеосяжного, справедливого та стійкого миру", – підкреслили в МЗС.