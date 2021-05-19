В Министерстве иностранных дел отметили, что уже обратились к причастным компаниям относительно сложившейся ситуации. Также дипломаты сообщили о нарушениях в официальный Копенгаген и Брюссель.

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Представители компаний заверили, что, согласно заключённым контрактам, поставка насосов не должна происходить на территорию временно оккупированного Крыма,

– заметили в ведомстве.

В МИД также добавили, что в настоящее время компании проводят внутреннее расследование и проинформируют Украину о мерах, которые будут осуществлены для исправления данной ситуации и предотвращения ее повторения в будущем.

Обратите внимание! Поставки такой техники запретили решением Совета Европы сразу после оккупации Крыма Россией.

Компании не могли не знать

Экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин считает, что европейские компании не могли не знать, куда поставляют их насосы. По его мнению, санкции они нарушили сознательно.

Это промышленное оборудование. Оно требует сертификации, страховки, гарантийного обслуживания. Поставки таких крупных компаний возможны лишь по предварительному согласованию, расчету соответствующих мощностей и установке на местности,

– сказал он.

Говорится об оборудовании двух компаний, а именно:

насосы немецкой компании Siemens;

насосы датской компании Grundfos.

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Вода в оккупированном Крыму: коротко

С 24 апреля в Крыму нет горячей воды, а холодную подают в определенные часы. Алексей Резников заявил, что Россия не получит воду для Крыма даже силовым способом.

В начале апреля стало известно, что Россия распространяет фейки о том, что перекрытие Северо-Крымского канала изменило русло Днепра, а река перестала самоочищаться.

Украина неоднократно подчеркивала, что воду Крым получит только после деоккупации полуострова.

Справка. До оккупации Крыма Украина обеспечивала полуостров пресной водой на 88%. Однако с 2014 года, согласно международному праву, ответственным за проблему воды в Крыму является государство-оккупант, то есть Россия.