У Міністерстві закордонних справ зазначили, що вже звернулися до причетних компаній стосовно ситуації, що склалася. Також дипломати повідомили про порушення офіційний Копенгаген і Брюссель.

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Представники компаній запевнили, що, відповідно до укладених контрактів, постачання насосів не мало відбуватися на територію тимчасово окупованого Криму,

– зауважили у відомстві.

У МЗС також додали, що наразі компанії проводять внутрішнє розслідування та поінформують Україну про заходи, які будуть здійснені для виправлення згаданої ситуації та унеможливлення її повторення у майбутньому.

Зверніть увагу! Поставки такої техніки заборонили рішенням Ради Європи одразу після окупації Криму Росією.

Компанії не могли не знати

Експредставник президента України у Криму Борис Бабін вважає, що європейські компанії не могли не знати, куди постачають їхні насоси. На його думку, санкції вони порушили свідомо.

Це промислове обладнання. Воно потребує сертифікації, страховки, гарантійного обслуговування. Поставки таких великих компаній можливі лише за попереднім погодженням, розрахунку відповідних потужностей і установки на місцевості,

– сказав він.

Мовиться обладнання двох компаній, а саме:

насоси німецької компанії Siemens;

насоси данської компанії Grundfos.

​До теми Попри санкції ЄС: в окупованому Криму встановили іноземне обладнання

Вода в окупованому Криму: коротко

З 24 квітня в Криму немає гарячої води, а холодну подають у певні години. Олексій Резніков заявив, що Росія не отримає воду для Криму навіть у силовий спосіб.

На початку квітня стало відомо, що Росія поширює фейки про те, що перекриття Північно-Кримського каналу змінило русло Дніпра, а річка перестала самоочищуватися.

Україна неодноразово наголошувала, що воду Крим отримає тільки після деокупації півострова.

Довідка. До окупації Криму Україна забезпечувала півострів прісною водою на 88%. Однак з 2014 року, згідно з міжнародним правом, відповідальною за проблему води у Криму є держава-окупант, тобто Росія.