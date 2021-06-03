Реакция будет быстрой и решительной, – в МИД отреагировали на желание Лукашенко летать в Крым

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что попросил Владимира Путина разрешить белорусским авиакомпаниям летать на полуостров. Однако это можно расценивать как очередную провокацию для Украины.

Такое мнение высказала Эмине Джапарова, первый заместитель министра иностранных дел. По ее словам, только если угрозы и провокации Лукашенко реализуются, вопрос санкций будут изучать максимально быстро.

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Джапарова о возможных санкциях против Лукашенко

Она объяснила, что не стоит предполагать, какие конкретно могут быть введены санкции в Украине против режима Лукашенко, потому что не стоит политизировать этот вопрос заранее.

Джапарова также отметила, что после оккупации Крыма Россией в 2014 году, статус полуострова не предусматривает заход ни в порты, ни в аэропорты. Сейчас туда летают только российские самолеты.

Как только хоть 1 белорусский самолет приземлится на территории Крыма, наша реакция будет быстрой, мгновенной и решительной,

– подчеркнула Джапарова.

Она отметила, что заявление Лукашенко выглядит как провокационная и эмоциональная реакция на введение санкций. Также политик подчеркнула, что украинская власть солидаризируется с большинством решений Евросоюза, в частности, которые приняли после незаконного задержания Романа Протасевича.

О связи Лукашенко и Путина

. Оппозиционного журналиста Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором летел оппозиционер, принудительно посадили в Беларуси, хотя он направлялся из Афин в Вильнюс. После незаконного задержания журналиста, страны-члены Евросоюза Украина прекратили авиасообщение с Беларусью.

По словам Джапаровой, Лукашенко все больше "попадает в теплые объятия" Владимира Путина. Это приводит к тому, что Беларусь движется в противоположном направлении от цивилизованного мира.

Задержание Протасевича – это лишь продолжение того, что мы видим в последние месяцы,

– отметила заместитель главы МИД.

В частности, российскую риторику в самопровозглашенного президента Беларуси можно услышать и в предложении позволить боевикам на временно оккупированных территориях Донбасса провести допрос Протасевича, как объяснила Джапарова.

Эмине Джапарова о реакции МИД на заявление Лукашенко: смотрите видео