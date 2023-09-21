В МИД Польши удивлены заявлением Моравецкого об оружии для Украины, – СМИ

Моравецкий заявил, что его страна перестала поставлять Украине оружие. Польские дипломаты растерялись из-за слов премьера.

Глава польского правительства отметил, что Польша больше не передает Украине вооружение, потому что вооружается сама. По информации от СМИ, это выступление удивило представителей МИД страны.

Смотрите также "Предупреждаю украинские власти": премьер Польши заявил, что эмбарго может расшириться

Напряжение в польском МИД

Очевидно, Моравецкий не согласовал эту позицию с дипломатами. Они ждут указания от находящегося в командировке министра иностранных дел Збигнева Рау. В то же время, в МИД отмечают, что заявление премьера является реакцией на "ряд абсолютно неприемлемых жестов с украинской стороны".

Спикер правительства по вопросам оружия для Украины заявил, что "мы больше не передаем ни одного оружия, потому что теперь вооружимся самым современным оружием".

В СМИ считают, что заявления главы и представителя правительства следует расценивать как то, что Польша уже предоставила Украине возможную военную помощь, которую могла передавать без угрозы собственной безопасности. Если и будут какие-нибудь поставки вооружения, то уже в рамках заранее договоренных контрактов. Так, польские заводы производят, среди прочего: первые 100 боевых машин "Росомак" и несколько десятков самоходных минометов "Рак", предназначенных для Украины.

На руку Кремля

Депутат Сейма, бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский подверг критике слова премьер-министра Моравецкого о том, что Польша больше не передает оружие Украине, добавив, что их услышал Путин.

Даже если бы оказалось, что склады у нас почти пустые, зачем ему такое говорить,

– подчеркнул чиновник.

Нагнетание отношений Польши и Украины: что известно

Следует заметить, что заявление Моравецкого о приостановлении поставок оружия прозвучало на фоне зернового недоразумения. Как известно, 15 сентября Еврокомиссия отказалась продолжать запрет на агроимпорт из Украины в пять стран ЕС, в том числе Польшу. Тогда Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние ограничения. Украина в ответ подала иск на эти страны в ВТО. В Польше пригрозили, что расширят количество продуктов из Украины, на которые будет распространяться эмбарго.

На полях Генассамблеи Зеленский намекнул на страны, введшие запрет на экспорт украинского зерна, тем самым подыграв Путину. В ответ президент Польши Дуда сравнил Украину с утопленником. Он заявил, что наша страна, пытаясь противостоять России, "хватается за все, что может". А Польша, хоть и поддерживает Украину, должна заботиться о собственных интересах.

. Следует отметить, что Польша была одной из первых стран, которая в начале вторжения начала поддерживать Украину оружием. Так, по данным СМИ, Польша передала Украине вооружение более чем на 3 миллиарда евро. В частности, за полтора года войны Украина получила более 350 постсоветских и отечественных модернизированных танков Т-72, 14 машин Leopard II, 42 БМП, 54 гаубицы "Краб", а к апрелю также не менее 4 истребителей МиГ-29.