Польша вызвала российского посла из-за аварийного перехвата своего самолета вражеским Су-35

Польскок МИД вызвало к себе российского посла Сергея Андреева. Это связано с опасным перехватом своего самолета вражеским Су-35.

Так, посол был вызван 10 мая. Во время встречи дипломату вручили ноту протеста.

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Польша вызвала посла России: что известно

Как рассказал спикер МИД Польши Лукаш Ясина, 10 мая посол Андреев был вызван в Министерство иностранных дел Польши. Ему вручили ноту протеста из-за опасного перехвата самолета российским Су-35.

Мы решительно осуждаем провокационное и агрессивное поведение российской стороны, являющееся серьезным международным инцидентом,

– добавил Ясина.

Что этому предшествовало