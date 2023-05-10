Польша вызвала российского посла из-за аварийного перехвата своего самолета вражеским Су-35
10 мая 2023, 15:19Читати новину українською
Источник:Лукаш Ясина
Польскок МИД вызвало к себе российского посла Сергея Андреева. Это связано с опасным перехватом своего самолета вражеским Су-35.
Так, посол был вызван 10 мая. Во время встречи дипломату вручили ноту протеста.
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Польша вызвала посла России: что известно
Как рассказал спикер МИД Польши Лукаш Ясина, 10 мая посол Андреев был вызван в Министерство иностранных дел Польши. Ему вручили ноту протеста из-за опасного перехвата самолета российским Су-35.
Мы решительно осуждаем провокационное и агрессивное поведение российской стороны, являющееся серьезным международным инцидентом,
– добавил Ясина.
Что этому предшествовало
- На днях самолет польской пограничной полиции был перехвачен российским истребителем Су-35 над Черным морем. Это произошло в 60 километрах от Румынии.
- Так, в международном воздушном пространстве российский истребитель перехватил самолет польской полиции, выполнявший патрулирование. Инцидент произошел 5 мая.
- Польский экипаж потерял высоту из-за опасных и агрессивных маневров российских летчиков, однако вовремя выровнял самолет.
- В румынском Минобороны сообщили, что самолет L410 TURBOLET польской пограничной полиции выполнял обычное патрулирование под эгидой Агентства Европейской пограничной полиции и береговой охраны Frontex.
- Таким образом, инцидент является очередным доказательством провокационных действий России в Черном море.