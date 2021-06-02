Если хоть один самолет Беларуси окажется в Крыму, – в МИД пригрозили санкциями Лукашенко

Украина мгновенно будет реагировать на любые попытки легитимизировать оккупацию Крыма Россией. И если хотя бы один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны.

Такое заявление сделала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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Она подчеркнула, что Украина зафиксировала для себя высказывания самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который не исключил открытия авиарейсов в оккупированный Крым.

Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с "ЛНР" или "ДНР". И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями,

– подчеркнула Джапарова.

Как отметила Джапарова, это провокационные заявления, наверное, являются эмоциональной реакцией Лукашенко на ответ Украины относительно принудительного приземления самолета Ryanair в аэропорту Минска.

23 мая Лукашенко принудительно посадил самолет Ryanair, летевший из Греции в Литву. Это сделали для того, чтобы силовики задержали двух пассажиров – основателя Nexta Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Весь цивилизованный мир осудил такие действия, угрожавшие безопасности пассажиров.

Она подчеркнула, что власти Беларуси пересекли очередную красную линию не только в отношении своих граждан, но и граждан других стран и международного права. Джапарова отметила, что такие действия не могут оставаться без ответа.

Джапарова также подчеркнула, что решение ограничить воздушное сообщение с Белоруссией – не политическое, а безопасность, "ведь действия белорусских властей являются непредсказуемыми, и мы не можем заранее оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси".