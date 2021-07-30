Украина призывает воздержаться от поездок в охваченные огнем регионы Турции

В курортных регионах Турции продолжают бороться с масштабными лесными пожарами. Из-за этого в украинском МИД обратились к гражданам.

В ведомстве отметили, что с 28 июля в Турции распространяются лесные пожары. Спровоцированы они аномально высокими температурами.

Обратите внимание Атака на туризм, – жители Турции предполагают, что пожары в стране не случайны​

Страдают популярные туристические регионы, в частности – провинции Анталия, Адана, Мерсин и Мугла. Именно их часто выбирают для отдыха украинцы.

Также в ведомстве отметили, что среди местных жителей есть жертвы. Под угрозой находятся туристические объекты в городах Бодрум и Мармарис.

Что рекомендует МИД

В министерстве призвали воздержаться от путешествий в пораженные стихией регионы. Мол, дальнейшее развитие чрезвычайной ситуации – непрогнозируемое.

Туристы из Украины в Турции: что известно

Ранее украинский консул Андрей Билык сообщил, что в Турции сейчас находится около 100 тысяч туристов из нашей страны.

По данным МИД, пострадавших и жертв среди них нет. В ведомстве уже решают, как в случае необходимости возвращать граждан домой.

Украинские спасатели 30 июля вылетели в Турцию. Там они будут помогать коллегам бороться с лесными пожарами.

Горячие линии: консульства Украины в Анталии–посольства Украины в Турции–