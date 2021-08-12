В МИД призвали граждан Украины немедленно выехать из Афганистана
Источник:МИД Украины
На фоне масштабного захвата территорий Афганистана боевиками движения "Талибан" украинские дипломаты призвали наших граждан к скорейшему выезду из азиатской страны.
Соответствующие рекомендации обнародовали на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины в четверг, 12 августа.
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В связи с эскалацией вооруженного конфликта в Афганистане, МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Афганистан до стабилизации ситуации, а тем, кто продолжает находиться в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию,
– отметили дипломаты.
В случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует обращаться в Посольство Украины в Таджикистане, в ответственность которого входит Афганистан.Обратите внимание! Телефон "горячей линии": +992 900006520, электронный адрес: emb_tj@mfa.gov.ua.
- Круглосуточная "горячая линия" МИД Украины: +38 044 238-16-57, электронный адрес: cons_or@mfa.gov.ua.
Обострение ситуации в Афганистане: коротко
- Джо Байден принял решение вывести из Афганистана американских военных. Они должны покинуть территорию страны до 11 сентября 2021 года.
- Тем временем "талибы" начали брать новые территории под собственный контроль. Они прибегают к разным зверствам, например, казнь военных, которые уже сдались.
- Источники в разведке США рассказали, что талибы могут взять под контроль столицу Кабул через 30 − 90 дней после вывода американских войск.
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