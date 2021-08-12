В МИД призвали граждан Украины немедленно выехать из Афганистана

На фоне масштабного захвата территорий Афганистана боевиками движения "Талибан" украинские дипломаты призвали наших граждан к скорейшему выезду из азиатской страны.

Соответствующие рекомендации обнародовали на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины в четверг, 12 августа.

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В связи с эскалацией вооруженного конфликта в Афганистане, МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Афганистан до стабилизации ситуации, а тем, кто продолжает находиться в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию,

– отметили дипломаты.

В случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует обращаться в Посольство Украины в Таджикистане, в ответственность которого входит Афганистан.

Круглосуточная "горячая линия" МИД Украины: +38 044 238-16-57, электронный адрес: cons_or@mfa.gov.ua.

Обострение ситуации в Афганистане: коротко

Джо Байден принял решение вывести из Афганистана американских военных. Они должны покинуть территорию страны до 11 сентября 2021 года.

Тем временем "талибы" начали брать новые территории под собственный контроль. Они прибегают к разным зверствам, например, казнь военных, которые уже сдались.

Источники в разведке США рассказали, что талибы могут взять под контроль столицу Кабул через 30 − 90 дней после вывода американских войск.

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