В МИД прокомментировали "обеспокоенность" России ситуацией безопасности на Донбассе

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал комментарий МИД России об "обеспокоенности" ситуацией на Донбассе попыткой переложить ответственность "с больной головы на здоровую".

По его словам, добросовестное выполнение взятых на себя мирных обязательств Москва все чаще подменяет шумными политическими заявлениями. Об этом дипломат сообщил в комментарии 24 каналу.

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РФ имеет возможность не на словах, а на деле доказать наличие политической воли завершить развязанный ею вооруженный конфликт с Украиной,

– отметил представитель МИД.

В частности Россия должна:

отдать приказ подконтрольным ей боевикам на Донбассе неукоснительно соблюдать режим прекращения огня;

прекратить саботаж работы Трехсторонней контактной группы;

разблокировать выполнение решений лидеров Нормандского формата.

Олег Николенко отметил, что жители временно оккупированных территорий "требуют альтернативы разрушительной политике "русского мира", и в Москве должны "наконец осознать, что построить мир на российских танках невозможно"

Украина будет нейтрализовать угрозы

Вместе с партнерами Украина продолжит работать над:

нейтрализацией общих угроз безопасности,

улучшением благосостояния пострадавшего населения по обе стороны линии разграничения,

возвращением в активную повестку дня крымской проблематики.

Украина и в дальнейшем настроена достичь прогресса в рамках политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Рассчитываем, что от логики войны неизбежно откажутся и в России,

– добавил дипломат.

Ситуация на Донбассе: что известно

За прошедшие сутки, 11 августа, оккупанты 8 раз нарушили тишину на Донбассе.

Российские наемники вели обстрел из артиллерийских систем крупного калибра.

В Новоселовке боевики убили гражданского и уничтожили частные дома.

На Донбассе с конца июля 2020 года действует режим прекращения огня.​В то время как украинские воины добросовестно соблюдают договоренности, российские оккупационные войска систематически их нарушают.

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