Об этом рассказал российский журналист Игорь Яковенко в эфире 24 канала. В России считают, что при "новой власти" в Кабуле стало гораздо лучше, чем при предыдущей администрации.

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Кремль доволен действиями талибов

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что Россия довольна переходом власти. По словам Яковенко, он вообще придумал

"замечательную формулу". Оказывается, что талибы не захватили Афганистан, а взяли его на баланс.

Российский МИД во главе с Лавровым сейчас полностью переквалифицировось в пиар-агентство "Талибана",

– подчеркнул журналист.

Как рассказал Яковенко, путинский режим очень радуется тому, что США вроде бы потерпели поражение, по крайней мере так это подают в российских СМИ.

По их убеждению, если американцы проиграли, то Россия обязательно выиграет, что, конечно, абсолютная чушь. Все из-за того, что главную проблему "Талибан" теперь будет составлять не для США, а именно для России.

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