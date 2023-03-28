Процедура будет тайной: в Польше рассказали, готовы ли отдать Украине все МиГи

Украина вскоре получит от Польши МиГ-29. В Варшаве рассказали, передадут ли нашему государству все советские истребители.

На этот вопрос ответил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире RMF24, передает 24 Канал. Он отметил, что Украина не получит все МиГ-29, которые сейчас находятся на вооружении страны.

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Процедура передачи будет секретной

Нет, я не думаю, что мы отдадим все истребители МиГ-29 Украины, не одной партии, это будет происходить постепенно. Эта процедура проводится тайно, чтобы быть эффективной,

– подчеркнул он.

Яблонский также отметил важность укрепления безопасности Польши. В частности, речь идет о воздушном пространстве над государством.

Замминистра спросили, передаст ли Польша Украине остальные МиГи, когда получит новейшие истребители. Яблонский ни возразил, ни утвердил. Он сослался на то, что этот вопрос тайный. В то же время отметил, что больше информации по этому поводу может появиться вскоре.

Украина может получить 40 истребителей Mirage

Украина благодарна за передачу МиГ-29 от Польши и Словакии. В то же время официальные лицаНам нужно не восполнить потери в собственном авиапарке. Наше государство остро нуждается в воздушных судах, которые позволяли бы обеспечить существенное преимущество над врагом в воздухе. В частности, те же F-16.

Между тем СМИ сообщают, что Украина может получить не менее 40 истребителей Mirage 2000-9. Их Франция может выкупить у ОАЭ.

Примечательно, что в начале марта министр обороны Франции Себастьян Лекорню выступил с заявлением. В нем он подчеркнул, что переговоры о передаче Украине истребителей Mirage 2000 продолжаются. Как заявлял президент Эммануэль Макрон, тема самолетов в стране не табуирована.

Интересно, что несколько дней назад сообщали об обучении украинских пилотов. Мол, они овладевают полетами на французских истребителях Dassault Mirage 2000 уже полтора месяца.

Эту информацию опроверг спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что во Франции ранее проходила подготовка авианаводчиков, а также продолжались курсы выживания для авиаторов. Вместо этого "речь об обучении летного состава сейчас не идет".

Хотел бы сразу опровергнуть, чтобы не было искаженных разных фактов. Да, нам разные страны предлагают на сегодня свои площадки для возможного, потенциального будущего обучения наших пилотов на тот тип, который будет избран коллегиально в консультациях с нашими западными партнерами.

– заметил он.

Напоследок заметим, что 16 марта президент Польши Анджей Дуда отметил, что в ближайшие дни Украина получит 4 МиГ от Варшавы. Кроме того, 13 этих истребителей и часть ЗРК "Куб" нам предоставит Словакия.