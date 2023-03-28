На це питання відповів заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський в ефірі RMF24, передає 24 Канал. Він зауважив, що Україна не отримає всі МіГ-29, які наразі є на озброєнні країни.

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Процедура передачі буде таємною

Ні, я не думаю, що ми віддамо всі винищувачі МіГ-29 Україні, не однією партією, це буде відбуватися поступово. Ця процедура проводиться таємно, щоб бути ефективною,

– наголосив він.

Яблонський також наголосив на важливості зміцнення безпеки Польщі. Зокрема мовиться про повітряний простір над державою.

Заступника міністра спитали, чи передасть Польща Україні решту МіГів, коли отримає новітні винищувачі. Яблонський ані заперечив, ані ствердив. Він послався на те, що це питання таємне. Водночас зауважив, що більше інформації щодо цього може з'явитися невдовзі.

Україна вдячна за передачу нам МіГ-29 від Польщі та Словаччини. Водночас офіційні особи наголошують на важливості надання нам саме сучасних винищувачів. Нам необхідно не поповнити втрати у власному авіапарку. Наша держава гостро потребує повітряних суден, які б дозволяли забезпечити суттєву перевагу над ворогом у повітрі. Зокрема, ті ж F-16.

Україна може отримати 40 винищувачів Mirage

Тим часом ЗМІ повідомляють, що Україна може отримати щонайменше 40 винищувачів Mirage 2000-9. Їх Франція може викупити в ОАЕ.

Зауважимо, що на початку березня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню виступив з заявою. У ній він наголосив, що перемови щодо передачі Україні винищувачів Mirage 2000 тривають. Як заявляв президент Еммануель Макрон, тема літаків у країні не табуйована.

Цікаво, що кілька днів тому ЗМІ повідомляли про навчання українських пілотів. Мовляв, вони опановують польоти на французьких винищувачах Dassault Mirage 2000 впродовж уже півтора місяця.

Цю інформацію спростував речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зауважив, що у Франції раніше проходила підготовка авіанавідників, а також тривали курси виживання для авіаторів. Натомість "мова про навчання льотного складу зараз не йде".

Хотів би зразу спростувати, щоб не було перекручених різних фактів. Так, нам різні країни пропонують на сьогодні свої майданчики для можливого, потенційного майбутнього навчання наших пілотів на той тип, який буде обраний колегіально в консультаціях з нашими західними партнерами,

– зауважив він.

Наостанок зауважимо, що 16 березня президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що найближчими днями Україна отримає 4 МіГ від Варшави. Крім того, 13 цих винищувачів і частину ЗРК "Куб" нам надасть Словаччина.