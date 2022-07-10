Так выглядит передний край обороны: в ВСУ показали кадры из кабины МиГ-29

На протяжении более 5 месяцев украинские защитники и защитницы осуществляют активную работу на всех позициях. В частности, говорится и о воздушных силах.

В ВСУ показали кадры из кабины МиГ-29

Вооруженные Силы Украины противостоят врагу не только сухопутно, но и в небе. Так, в Воздушных Силах ВСУ показали, какой вид открывается из одной из кабин "птичек" на Востоке, где сейчас идут самые ожесточенные бои.

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На опубликованных кадрах украинские истребители МиГ-29. Они прикрывают с воздуха боевые действия ударной авиации Воздушных сил и подразделений Сухопутных войск.

Как отметили в ведомстве, именно так выглядит передний край обороны на Востоке Украины.

МиГ-29 на Востоке: смотрите видео

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов: свежие потери врага

Ежедневно наши военные отправляют личный состав россиян и их технику вслед за русским кораблем. Только за минувшие сутки ВСУ удалось уничтожить около сотни врагов, а всего с начала войны – 37 300. Не меньше потерь и в военной технике. За более 5 месяцев войны они выглядят примерно так:

Танков – 1 641,

Боевых бронированных машин – 3 823,

Артиллерийских систем – 834,

РСЗО – 247,

Средств ПВО – 108,

Самолетов – 217,

Вертолетов – 188,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 676,

Крылатых ракет – 155,

Кораблей и катеров – 15,

Автомобильной техники и автоцистерн – 2 694,

Специальной техники – 66.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются, невозможно точно оценить ситуацию потерь врага.

Обратите внимание – Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 137 день войны: смотрите видео